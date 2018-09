Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Ville de Saint-Leu indique dans un communiqué ce mercredi 26 septembre 2018 que malgré la levée de la vigilance forte houle, la baignade et les activités nautiques demeurent interdites sur les plages du centre-ville et de Citerne 46. La houle est forte et les conditions ne sont pas réunies pour assurer la sécurité. Le drapeau rouge est donc hissé et ce jusqu'à nouvel ordre.

