Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 heures

Batribox et l'ONG Electriciens sans frontières lancent la 4e édition de l'opération écocitoyenne " Piles solidaires " pour sensibiliser les enfants, les familles et les enseignants aux enjeux du recyclage et aux gestes de tri.Dès le 8 octobre, les piles usagées seront collectées avec un objectif ambitieux : remplir trois cartons par établissement scolaire.

Batribox et l'ONG Electriciens sans frontières lancent la 4e édition de l'opération écocitoyenne " Piles solidaires " pour sensibiliser les enfants, les familles et les enseignants aux enjeux du recyclage et aux gestes de tri.Dès le 8 octobre, les piles usagées seront collectées avec un objectif ambitieux : remplir trois cartons par établissement scolaire.