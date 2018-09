Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

C'est l'association Centre d'Etude et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM) qui tire le signal d'alarme. Son équipe de sensibilisation "Quiétude" a mis en ligne les images d'une baleine qui s'en prend aux baigneurs qui l'entourent. Un comportement anormal qui traduit l'agacement du cétacé toujours accompagné de son baleineau. Un comportement imprévisible et dangereux qui peut avoir de lourdes conséquences, car la baleine Mereva vient régulièrement au contact des baigneurs. Coups de pectorales, coups de caudale, les témoignages ne manquent pas. Pour le moment pas d'accident grave signalé mais des hématomes, combinaisons de plongée déchirées...L'association CEDTM invite donc les baigneurs à "éviter les mises avec cette baleine et son baleineau et de limiter la pression d'observation sur cet individu".

