Dans un communiqué, Audrey Belim, porte-parole de la Fédération Socialiste de La Réunion, appelle à voter en faveur de Pierrick Robert (LPA) en vue du second tour de l'élection législative partielle dans la 7ème circonscription.

La Fédération Socialiste de La Réunion justifie son positionnement en indiquant que "Pierrick Robert, le candidat du LPA, s'est engagé à ne pas soutenir la politique injuste d'Emmanuel Macron". "Il y va de l’intérêt général des Réunionnaises et des Réunionnais, des salariés, comme des retraités et des privés d'emploi de soutenir les voix qui s’élèvent pour contrer la politique d’un Président indifférent aux spécificités et des problématiques de notre territoire", peut-on lire dans le communiqué.

Pour rappel, Jean-Luc Poudroux avait terminé en tête du 1er tour, le 23 septembre dernier, avec 27,11% des voix. Il affrontera au second tour, ce dimanche 30 septembre, Pierrick Robert qui a recueilli 17,07% des voix.

