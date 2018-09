Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 27 minutes

Pour eux, l'image de " voie de garage " de la formation professionnelle n' a pas beaucoup évolué. Et la réforme du lycée professionnel annoncée par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale va, selon les syndicats, écorner encore un peu plus l'image de la filière. Ils affirment que cette réforme " brade le lycée pro ". L'intersyndicale parle aussi d'une " qualité de formation réduite et de diplômes dévalorisés ". Ils sont vent debout contre cette réforme alors pour faire écho localement à la mobilisation nationale, c'est devant le rectorat qu'ils se sont donnés rendez-vous.

