La hache de guerre semble loin d'être enterrée entre Patrick Lebreton et ses anciens camarades de la Fédération Socialiste de La Réunion. Alors que le PS local a appelé ce jeudi 27 septembre 2018 à voter en faveur de Pierrick Robert dans le cadre du second tour de la législative partielle dans la 7ème circonscription, le maire de Saint-Joseph a réagit vertement sur sa page facebook : "Plus c'est gros, plus ça passe ? " s'interroge-t-il.

L'ambiance d'élection semble dépasser les frontières de la 7ème circonscription. Et pour cause, le soutien à Pierrick Robert de la Fédération Socialiste de La Réunion ne passe pas pour Patrick Lebreton. Et pour cause, l'édile de Saint-Joseph a du mal à avaler le motif qui pousse le PS local à appeler à voter en faveur du frère de Thierry Robert, à savoir son "opposition à la politique de Macron".

"Sérieusement ?" s'interroge Patrick Lebreton, rappelant que Gilbert Annette, maire de Saint-Denis, "se dit dans la presse fier d'être macroniste" et que "les deux députées sortantes du chef-lieu (Ericka Bareigts et Monique Orphe - ndlr) avaient soutenu le candidat Macron à la présidentielle".

Il rappelle également que Thierry Robert, à l'époque où il était député, avait "voté toutes les lois Macron et donc la baisse de l'aide au logement pour les étudiants, la baisse pour les familles de l'Aide personnalisée au logement, la baisse des ressources pour les personnes âgées...".

"Plus c'est gros, plus ça passe ?", demande enfin Patrick Lebreton. "Je n'en suis pas certain. Les Réunionnais n'ont pas perdu la mémoire. Je veux aussi rappeler que si l'on s'engage en politique, c'est pour défendre la population, aider les plus fragiles, et non pour protéger des intérêts familiaux. Qui plus est au prix de mensonges et de retournements de vestes...", termine-t-il.

Retrouvez ci-dessous l'intégralité de la réaction de Patrick Lebreton:

