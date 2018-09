Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Pensé et conçu par le Groupement Régional des Entreprises engagées pour l'Environnement (GREEN), le Label Efficience a pour ambition d'optimiser le rapport efficacité/efficience des entreprises de l'île. Cofinancé par la DIECCTE, l'ANACT et OPCALIA, ce label sera officiellement lancé au Forum des éco-entreprises, qui se tiendra les 4 et 5 octobre à la NORDEV. 14 entreprises réunionnaises font déjà partie de l'aventure de cette première édition et se feront accompagner pendant un an par un groupement d'experts RSE - QVT.

