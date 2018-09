Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

La tempête tropicale Kirk devrait toucher la Guadeloupe et la Martinique jeudi 27 septembre en fin de matinée, heure locale, alors qu'Emmanuel Macron est en visite, un an après l'ouragan Irama. La préfecture de la Guadeloupe, en lien avec Météo France Guadeloupe, a décidé de déclencher la vigilance cyclonique Orange. Les îles du Nord seront, elles en vigilance jaune, pour fortes pluies, orages, mer dangereuse à la côte et vents violents.

