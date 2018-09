Ce vendredi 28 septembre 2018, la Ligue de Tennis rend hommage à Roland GARROS dans le cadre du centenaire de sa disparition. Une soirée commémorative qui met en avant le parcours d'excellence de l'aviateur réunionnais. Un exemple à suivre pour nos espoirs locaux. Ces jeunes qui seront présents aux côtés des clubs et des élus pour entendre l'intervention de l'historien Mario Serviable retracer le parcours de celui qui va donner son nom à la plus prestigieuse compétition française de tennis.

La Ligue organise cette soirée commémorative avec toute la légitimité du maillon local de la Fédération Française de Tennis. " Notre objectif consiste à faire savoir que Roland Garros est réunionnais. Ce héros national a vu le jour sur notre île. Les internationaux de France - un des quatre plus grands tournois de tennis au monde - porte son nom, en tant que ligue réunionnaise de tennis nous nous devions de le mettre en avant. "explique Jean-Yves Dennemont, secrétaire général de la Ligue.

Aujourd’hui pour les amateurs de tennis, Roland Garros ce sont d’abord les internationaux qui ont lieu à Paris tous les ans fin mai début juin quand les beaux jours reviennent. La terre battue envahit alors le petit écran pendant 15 jours pour donner à voir les exploits des meilleurs joueurs/joueuses venu-e-s se disputer la célèbre coupe des Mousquetaires. Et cette année, la Fédération Française a mis à l’honneur l'aviateur réunionnais au mois de mai durant le tournoi. La ligue locale le fait à son tour ce vendredi à 18h30 à la Maison Régionale des Sports.

Roland Garros a donné sa vie pour la France le 5 octobre 1918 à bord d’un avion pour lequel il a inventé le tir à travers l’hélice. Il fut également un sportif émérite. Emile Lesieur, Président du Stade Français de l’époque, donne le nom de son ami licencié du club au stade. C'était en 1928, soit il y a 90 ans. La décision de bâtir le Stade fut prise pour accueillir la revanche de la Coupe Davis que les Quatre Mousquetaires du tennis Français ont remporté en 1927. C’est également en 1928 que le nom “Tournoi de Roland Garros” apparaît.

Quatre vingt dix ans plus tard, Roland Garros figure parmi les quatre tournois majeurs de la planète tennis et constitue le plus prestigieux au monde si l’on considère la présence médiatique planétaire du tournoi. "Si ce centenaire de la disparition de Roland GARROS pouvait déposer un peu de poussière de célébrité sur notre région et son tennis ce serait une grande avancée pour notre île, " conclut Jean-Pierre Ah-Kiam, vice-président.