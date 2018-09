BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 28 septembre 2018 :

- Les nuages s'amoncellent sur la NRL : Mais qu'est-ce qu'il a fait au bon dieu ?

- Haro sur le sel, le gras, le sucre, les additifs : La guerre contre la malbouffe commence à l'école

- Des baigneurs repoussés par Méréva, un réflexe de protection de la baleine

- Ces banques qui appliqueraient des frais de découverts illégaux

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps nuageux et un peu de pluie

Les nuages continuent à s'amonceler au-dessus du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. SBTPC-Vinci et GTOI-Bouygues viennent en effet d'introduire devant le tribunal administratif afin de réclamer 29 millions d'euros à la collectivité régionale, faisant encore des misères à Didier Robert, président de Région. D'où cette question légitime... ! Mais qu'est-ce qu'il a fait au bon dieu ?

On n'apprend pas tout seul à bien manger. Dans un rapport publié mercredi 26 septembre, les parlementaires préconisent fortement l'instauration d'une éducation à l'alimentation dès l'âge de 3 ans. "Il était temps" pour le nutritionniste Fridor Funteu, qui rappelle qu'à La Réunion, un élève de CM1 sur quatre serait en surpoids selon une étude de l'ARS et du rectorat de 2016.

Méréva et son baleineau sillonnent les côtes réunionnaises depuis le début de la saison des baleines. Une saison assez exceptionnelle au vu du nombre de cétacés observés. Mais le comportement de cette baleine femelle interpelle. Les associations Centre d'Etude et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM) et Globice tirent le signal d'alarme. Depuis plusieurs semaines, Méréva se montre hostile envers les baigneurs qui se mettent à l'eau dans son environnement. L'équipe de sensibilisation " Quiétude " de la CEDTM " est intervenue à plusieurs reprises pour récupérer des baigneurs sonnés après s'être mis à l'eau avec Méréva ".

C'est l'association 60 millions de consommateurs qui a soulevé le lièvre ce jeudi 27 septembre 2018. Elle affirme que la Banque Populaire et la Caisse d'épargne auraient mis en place " un curieux système de facturation " à l'encontre des clients qui sont à découverts.

Matante Rosina prévoit une matinée agréable, ni trop chaude, ni trop nuageuse. Après c’est plus compliqué : petit à petit des nuages se répandent partout… et les coins de ciel bleu se font plus discrets. Des averses sont mêmes possibles… Matante Rosina va rester chez elle aujourd’hui !