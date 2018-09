Dans le cadre du dispositif Sport pour tous, la Ville de Saint-Benoît organise une Zumba Géante le samedi 29 septembre 2018 sur la Place du marché forain ! Plusieurs activités sportives sont au programme mais les organisateurs ont aussi prévu des animations de détente.

Entre autres animations, vous retrouverez de 16h à 18h, du training et une socio-esthéticienne, et de 18h20 la Zumba géante, pour faire du sport en s'amusant. Et sans rien débourser : les animations et la zumba sont en accès libre !