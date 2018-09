C'est une étude révélatrice de la difficulté des chefs d'entreprise réunionnais à surmonter le contexte économique difficile sur le territoire. Ce jeudi 27 septembre, la CPME (Cofédération des PME de La Réunion) a présenté l'étude At'Mot'Sphère sur la qualité de vie au travail et la performance des entreprise. On y apprend ainsi que 7 chefs d'entreprise sur 10 ont déjà pensé à jeter l'éponge.

Quels sont les points communs entre chefs d’entreprise et salariés ? Quelles sont les divergences ? Quels leviers activer pour satisfaire les deux parties, et faire avancer l’entreprise ? Pendant près de deux heures, Patrick Valéau - directeur de recherche spécialisé en ressources humaines à l’Université de la Réunion - est revenu sur les principaux enseignements de cette étude inédite sur le territoire.

On y apprend que dans l’île, une majorité de chefs d’entreprise se sent constamment sous pression (61%). 7 sur 10 ont déjà pensé à jeter l’éponge. Ils sont en revanche 63 % à se sentir soutenus par leur équipe et ont le sentiment de pouvoir compter sur leurs salariés : de quoi tordre le cou à des idées reçues.



Expérimentation conjointe entre chefs d’entreprise et salariés



Ce diagnostic, fondée sur l’expérience de 186 chefs d’entreprises et 189 collaborateurs salariés, est la première étape d’un projet ambitieux. Sur la base de ces résultats, trois groupes d’expérimentations associant dirigeants et salariés devront identifier, tester et valider des méthodes permettant d’améliorer à la fois la qualité de vie au travail des collaborateurs, et la performance économique de l’entreprise. Cette démarche expérimentale de six mois s’étalera jusqu’en mars 2019. Les modèles les plus pertinents seront référencés et mutualisés au sein des entreprises du territoire.



Avec le projet At’Mot’Sphère, la CPME Réunion veut démontrer que l’amélioration des conditions de vie dans les TPE et PME est aussi profitable pour les salariés que pour la performance économique de l’entreprise. Objectif du syndicat entend : renforcer son positionnement d’organisation responsable. Sa démarche QVT (Qualité de Vie au Travail) a été construite comme le troisième pilier de sa politique RSE (Responsabilité sociétale de l’entreprise) aux côtés de ses projets phares que sont l’étude pour le ré-enracinement de l’économie locale (RÉELLE) et la Stratégie du Bon Achat (SBA). Enfin, ce projet s’inscrit dans la réalisation de la feuille de route DEFI posée par le syndicat en début d’année, dans le volet F : Faire de la Réunion le territoire océanique de référence en matière d’ancrage territorial.