Dans un document qui sera distribué dans les boîtes aux lettres portoises, "Le Port Koméla", la municipalité fait un bilan de son action depuis 2014. " 85% de nos engagements sont réalisés " se félicite le maire du Port, Olivier Hoarau, lors d'une conférence de presse organisée ce vendredi 28 septembre 2018.

Pour le maire du Port, le constat est positif : " notre feuille de route est respectée ", affirme-t-il, affirmant que 85% des engagements de la mandature sont réalisés.

Parmi les grandes priorités, l’école, la lutte contre l’habitat indigne, la propreté, la rénovation des voiries, l’amélioration de l’éclairage public, l’animation et l’aménagement dans les quartiers, et enfin la sécurité et la lutte contre la délinquance.

Concernant l’éducation, la mairie a déployé un plan pluriannuel d’équipement visant à doter les 28 écoles de la ville de nouveaux outils au service de la réussite des plus jeunes. A noter également la création de deux dispositifs passerelles pour ouvrir l’école aux tout-petits, la création de la Maison de l’éducation et de la parentalité, la création de la première Maison d’assistantes maternelles, la poursuite du programme de réussite éducative ou encore la signature du Contrat local d’éducation artistique.

Concernant la sécurité, la municipalité se félicite de la baisse de 23% de la délinquance sur le territoire, grâce notamment à la création de la police municipale, le lancement d’un nouveau Contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, et le renforcement des effectifs de la Police Nationale pour la Ville.

Dans le domaine du logement, le maire du Port note des améliorations au niveau de trois axes : le développement de la mixité et l’accès à la propriété, la résorption de l’habitat insalubre et la réhabilitation des collectifs sociaux (1596 logements programmés et 920 familles concernées, réhabilitation de près de 500 logements sociaux), et la mise en œuvre de l’ANRU en faveur de deux quartiers (Lepervanche/Vergès/Voie Triomphale et Ariste Bolon/SIDR Haute).

Parmi les autres projets, la municipalité souligne la création de 900 emplois sur le bassin portois en 2017 et 2018, le soutien à 840 sportifs de haut niveau grâce au lancement d’une bourse d’excellence, ou encore l’accompagnement des personnes âgées (création de la maison des séniors, ouverture de l’Ehpad Père Favron, la livraison de repas à domicile).

