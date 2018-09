Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 21 heures

Matante Rosina prévoit une matinée agréable, ni trop chaude, ni trop nuageuse. Après c'est plus compliqué : petit à petit des nuages se répandent partout... et les coins de ciel bleu se font plus discrets. Des averses sont mêmes possibles... Matante Rosina va rester chez elle aujourd'hui !

