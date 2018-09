Natacha Appanah, Prix du Roman Métis des Lycéens 2017 pour son ouvrage Tropique de la violence a rencontré ce vendredi 28 septembre 2018 les lycéens de Terminale L du lycée Jean Hinglo. Une rencontre riche en échanges, des questions pertinentes tant du point de vue littéraire que sur le thème du roman

Les lycéens se sont déclarés touchés par le thème de l’immigration évoqué dans Tropique de la violence et par ses résonances dans l’actualité. Récompensé par de nombreux prix, dont le Prix Anna de Noailles de l’Académie française, le Fémina des lycéens et le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint- Denis, le sixième roman de Nathacha Appanah aborde de manière âpre et poétique le sort des mineurs isolés à Mayotte.

Créé en 2011, le Prix du Roman Métis des Lycéens, émanation du Grand Prix du Roman Métis (prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis), mobilise depuis sept ans des jeunes et des équipes pédagogiques de toute l’île autour d’une littérature contemporaine porteuse des valeurs d’humanisme, de métissage et de diversité. Initié par la Ville de Saint-Denis, La Réunion des Livres, l’Académie de la Réunion et la Direction des affaires culturelles océan Indien, en partenariat avec le Rotary club Saint-Denis Bourbon et la Sofia, ce prix s’inscrit dans un parcours d’éducation artistique et culturelle proposé aux lycéens et invite les élèves de seconde et 1ère à lire quatre romans francophones parus depuis moins d’un an, sélectionnés pour eux par le jury du Grand Prix du Roman Métis.