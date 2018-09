Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

Méréva et son baleineau sillonnent les côtes réunionnaises depuis le début de la saison des baleines. Une saison assez exceptionnelle au vu du nombre de cétacés observés. Mais le comportement de cette baleine femelle interpelle. Les associations Centre d'Etude et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM) et Globice tirent le signal d'alarme. Depuis plusieurs semaines, Méréva se montre hostile envers les baigneurs qui se mettent à l'eau dans son environnement. L'équipe de sensibilisation " Quiétude " de la CEDTM " est intervenue à plusieurs reprises pour récupérer des baigneurs sonnés après s'être mis à l'eau avec Méréva ".

