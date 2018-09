30 euros pour internet illimité, un décodeur haut de gamme, un contenu exhaustif et une connexion fibre haut de gamme. C'est avec ces atouts chocs qu'Orange veut séduire de nouveaux clients et fidéliser les anciens, eux aussi éligibles à cette offre et sans obligation de réengagement. Lors d'une conférence de presse vendredi 28 septembre 2018, Mireille Helou, Directrice Orange Réunion-Mayotte, a exposé les points forts de l'opérateur dans l'Océan Indien.

" Le modèle low cost ne suffit plus, affirme Mireille Helou. Le prix ne fait pas tout, nous le constatons en permanence en voyant venir ou revenir vers nous des clients qui avaient opté pendant un temps pour l’économie. La qualité du réseau est un critère important. "

A La Réunion, l’un des départements les mieux pourvus en fibre de France, Orange possède 45% de parts de marché : " Nous possédons autant de prises en nom propre que tous les autres opérateurs réunis ", souligne Mireille Helou.

Meilleures fréquences sur la 4G

La Directrice Réunion-Mayotte d’Orange insiste particulièrement sur la performance du réseau de l’opérateur : " Les tests ARCEP (ndlr, autorité administrative indépendante chargée notamment de réguler le secteur des communications électroniques) positionnent Orange comment étant le meilleur réseau mobile ", se félicite-t-elle.

Ces tests se sont déroulés du 7 mai au 1er juin 2018 et ont intégré 112 000 mesures sur 12 critères SMS et 6 critères DATA. " Orange est sorti n°1 ou n°1 ex æquo sur tous les critères ", souligne la directrice Orange Réunion-Mayotte, précisant aussi que l’opérateur dispose des meilleures fréquences sur la 4G.

" Au-delà des lieux d’habitation ou de travail, le déploiement du réseau mobile nous a permis d’accompagner les clients dans les lieux qui comptent pour eux : les axes routiers principaux de l’île couverts en 4G+, ainsi que les plages et zones balnéaires de Saint-Gilles-les-Bains à La Saline les bains couvertes en 4G++, les cirques de Cilaos et Salazie sont couverts en 4G+, le cirque de Mafate en 4G++ ".

1 000 forfaits pour gros consommateurs de data

Néanmoins, malgré ces atouts, Orange n’est pas encore leader sur le secteur du mobile. Mais compte bien gagner des parts de marché. Notamment avec ce forfait en édition limitée que l’opérateur lance lundi 1er octobre jusqu'à épuisement du stock : "Ça peut aller vite, la semaine dernière, nous avons accueilli 800 nouveaux clients...".

Mille clients pourront bénéficier d’un forfait à 30 euros (sans terminal) proposant internet illimité, une connexion fibre, un décodeur haut de gamme avec 450 Go de stockage, un image HD et un son de qualité, une télécommande surdouée qui fonctionne même au travers des portes ou activable à partir d’une application smartphone, une fonction stop & play pour reprendre le visionnage d’un film stoppé en cours de route, et un contenu exhaustif (Musique, TV, TV replay, plus de 400 titres de presse et des clips vidéo…). Avec smartphone fourni, l’offre passera à 55 euros, avec un engagement de 12 ou de 24 mois. L'offre est soumise néanmoins à quelques conditions (multilignes ou forfait mobile+box). La vente s'effectuera en ligne, par téléphone et en boutiques à partir de lundi 1er octobre.

Une offre pléthorique, qui vise les gros consommateurs de data, adeptes de la vidéo, des jeux en réseaux, du partage multi-écrans… Néanmoins, le forfait internet illimité voit large : " En moyenne, nos gros consommateurs, qui ont des forfaits à 60 ou 100 Go, n'utilisent que 14 Go par mois de Data ". Le prix pratiqué, hors offre promotionnelle pour la même fourniture de 100 Go de Data, tourne habituellement autour de 86 euros. Ce forfait promotionnel propose donc une belle économie.

ml/www.ipreunion