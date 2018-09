Voici l'agenda sportif du week-end (Photo d'illustration)

Football: 19ème journée de R1

La 19ème journée de la Régionale 1 aura lieu ce dimanche à partir de 15h30

Excelsior – OCSA Léopards

Ste Marie – AF St Louis

Marsouins – Jeanne d'Arc

Capricorne – Tamponnaise

St Louisienne – St Pierroise

St Pauloise – Petite Ile

Ste Suzanne – St Denis

Handball: 5ème journée de D1

La 5ème journée du championnat de D1 masculine aura lieu ce vendredi à 21h15

Saline – St Pierre

Cressonnière – Joinville

Chateau Morange – Ste Marie

JSB – Tampon

Lasours – HBCED

Possession – Bois de Nèfles

Côté féminin, la 5ème journée aura lieu samedi à partir de 19h00

St Louis – St Pierre

Bois de Nèfles – ASCES

Tamponnaise – St Joseph

Rivièroise – Cressonnière

St Denis – Piton St Leu

JSB – Port

Basketball: Trophée régional coupe de France

Ce week end auront lieu les demi finales féminines du trophée coupe de France samedi à partir de 18h30

AMML – Ste Marie

St Pierre – St Paul

Côté masculin, on jouera pour le compte des 8èmes de finale ce vendredi à 20h30

Aiglons – St Leu

St Benoit – COM

St André – BCD

Etang Salé 2 – TBB

Ste Marie – Etang Salé 1

St Pierre 2 – St Pierre 1 (samedi 20h30)

St Paul – AMML (samedi 20h30)

Rugby: 1ère journée de championnat

La 1ère journée du championnat élite séniors aura ieu ce samedi avec trois rencontres au programme

Chaudron – St Pierre à 19h00

Tampon – St Paul à 18h00

XV Dionysien – Etang Salé à 18h00

Volleyball : C'est la reprise

La 1ère journée de R1 masculine est programmée cette semaine. Deux matchs ont eu lieu mardi et mercredi et deux autres sont programmés ce jeudi:

Aigles blancs – RC ouest

TGV – Entre Deux

St Leu – VB2CO 3-0 (25:13, 25:14, 25:8)

St Pierre – St Denis 1-3 (22:25, 11:25, 25:20, 19:25)

La 2ème journée aura lieu dès ce week end:

St Denis – St Leu vendredi

VB2CO – TGV vendredi

Entre Deux – Aigles blancs samedi

RC ouest – SDOVB samedi

Le championnat R1 féminin débutera ce samedi

VB2CO – Ste Suzanne

St Pierre – Aigles blancs

St André – TGV

Ste Marie - SDOVB

Cyclisme: Trophée des jeunes pistards

La commission régionale de piste organise un trophée des jeunes pistards ce samedi sur le vélodrome de Champ Fleuri à St Denis. La journée débutera à 14h00 par l'élimination pui sse poursuivra à 14h45 avec le scratch, suivie à 15h30 d'un challenge d'équilibre (hors trophée).

Cyclisme: Prix de la ville de St Pierre

Le Team 974 organise le prix de la ville de St Pierre ce dimanche, ui sera également le support du championnat régional vétérans, minimes et féminines. La course se déroulera en circuit (11,3km / Tour) dans les quartiers de Bois d’Olives, de La Ravine Blanche et de Pierrefonds. Les vétérans s'élanceront à 11h30 pour 67,8km, les minimes et féminines à 13h34 pour 45,2km. La course élite s'élancera à 13h30 pour 101,7km.

Trail : Foulées de la fraise

L'association Source V Avant organise ses traditionnelles foulées de la fraise ce dimanche à Montvert les hauts sur un trace de 19km. Le départ sera donné à 7h00 du stade direction le domaine Vidot, le sentier de la forêt de Montvert, la piste forestière de Notre Dame de la Paix, le sentier de la Fraise et retour au domaine Vidot.

Moto : Trial du Maido

Le club Azot’y zone organise une compétition de moto trial ce dimanche, chemin Lebreton au Maido. Les contrôles se feront de 8h00 à 9h00 et la compétition se déroulera de 9h00 à 16h00 pour toutes les catégories.

Escalade : Manon Hily en équipe de France

Manon Hily a été sélectionnée en équipe de France pour participer à la Coupe du Monde de difficulté ce week-end des 29 et 30 septembre 2018 à Kranj en Slovénie.

Surf : Pro Ericeira

Le circuit WQS fait escale cette semaine au Portugal sur le spot d'Ericeira pour une compétition dotée de 10000 points. Maxime Huscenot et Jorgann Couzinet, entré au 2ème tour directement, se sont qualifiés sans encombre pour le tour suivant. Si l'enjeu de la compétition est important tant il y a de points à récupérer en vue d'une qualification sur le World Tour, il est cependant double également car le meilleur français du circuit qualificatif à l'issue de la compétition obtiendra une wild card (invitation) pour le Pro France (WCT) qui se tiendra à Hossegor du 3 au 14 octobre.