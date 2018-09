Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter, selon les premières constatations, a été ressenti à 8h32 en Guadeloupe, comme l'annonce notre confrère La 1ère. La Martinique a aussi ressenti les effets du séisme. Et peut-être bien aussi le Président Emmanuel Macron, qui se trouve actuellement aux Antilles.

C'est le centre de recherches sismiques de l'université des West Indies, qui a donné les premières informations.

Mag: 5.6, 92.0 km NE of Fort-de-France, Martinique, 2018-09-28 08:32 am https://t.co/lfRzYzcas1 — UWISeismic Research (@uwiseismic) 28 septembre 2018



L'épicentre du séisme se trouve à 91 km au Nord-Est de Fort-de-France en Martinique, à 108 km Est-Sud-Est de Roseau, en Dominique et à 134 km au Nord-Est de Castries à Saint-Lucie.

D'après le Réseau national de surveillance sismique (Rénass), il s'agit d'un tremblement de terre de magnitude 5,3 sur l'échelle de Richter. Mais l'Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique annonce, pour sa part, un séisme de magnitude 6,3.

Les secousses ont été ressenties dans plusieurs régions de l'archipel, précise notre confrère La 1ère. Le tremblement de terre aurait été moins puissant que celui du 17 avril, mais davantage ressenti par la population, selon les témoignages recueillis par La 1ère. Selon un témoin interrogé par Martinique 1ère, la terre a tremblé tellement fort que cela l'a réveillé ainsi que sa fille qui a eu très peur.



Localisé à 8 kilomètres de profondeur, l'épicentre était situé à 21 kilomètres au sud-ouest de Pointe-à-Pitre, soit dans le sud Basse-Terre, vers Saint-Claude et donc la Soufrière, Capesterre Belle-Eau, Baillif, Vieux-Habitants...



"Les îles avoisinantes ont également pu ressentir les secousses car ce nouveau phénomène était à 92 kilomètres au nord-ouest de Roseau, à la Dominique et à 115 kilomètres au sud-est de Saint John's à Antigua et Barbuda", explique notre confrère La 1ère.

Malgré la tempête Kirk qui s'est déchaînée jeudi, le président Emmanuel Macron avait maintenu son déplacement aux Antilles, mais a dû adapter son emploi du temps aux aléas climatiques. Après avoir visité la Martinique, il devait arriver en Guadeloupe à 9h30 (17h30 à La Réunion).

