Les membres du l'Union des Chambres de Commerce et d'Industrie de l'Océan Indien se sont réunis en assemblée plénière ce jeudi 27 septembre 2018 à Tananarive (Madagascar), à l'occasion du 11ème Forum Économique de l'Océan Indien. "" Osons croire qu'à travers ce forum, nous posons la première pierre du Davos de l'Océan Indien " a affirmé d'entrée Pascal Plante, Président de l'UCCIOI.

Cette première plénière fut l’occasion pour l’UCCIOI et les participants, de poser les problèmes de la connectivité, de l’intégration et de visa qui constituent un véritable frein au développement économique des territoires insulaires.



Hormis ces différents sujets, la parole fut donnée aux partenaires de l’UCCIOI, notamment l’Association des Ports et Îles de l’Océan Indien (APIOI) et Business Bridge Océan Indien ( plateforme régionale sur l’arbitrage et de médiation) qui ont eu à présenter leurs organisations et décliner leurs activités. Maître Fernande Anhila, Secrétaire Exécutive de la BBOI et Mr Maistry Ramalingum (Président de l’APIOI) se sont félicités de leur collaboration avec l’UCCIOI.



Le Forum économique des îles de l’océan Indien (FEIOI) est un évènement annuel porté depuis 2005 par l’Union des Chambres des îles de l’océan Indien (UCCIOI), avec le soutien de la Commission de l’océan Indien (COI) et l’Union européenne. Cet évènement économique majeur pour les acteurs publics et privés de l’océan Indien a pour objectif de contribuer à la mission de facilitation des affaires qui incombe à l’UCCIOI. Placé sous la thématique " des opportunités d’affaires Afrique-Océan Indien ", ce forum organisé avec la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Antananarivo et le soutien de la Commission de l’Océan Indien et de l’Union Européenne, ce 11ème forum a pour objectifs de :



• Comprendre les opportunités entre l’Océan Indien et l’Afrique

• Construire des stratégies de promotion permettant aux entreprises de l’Océan Indien d’être visibles sur ces nouveaux marchés

• Structurer l’offre des régions de l’océan indien pour gagner en compétitivité

• Préparer les ressources humaines de la région à répondre aux besoins de cette coopération