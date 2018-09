René, un agent de sécurité du parc auto témoigne "j'ai été appelé vers deux heures du matin parce qu'il y avait le feu. C'étaient des voitures toutes des voitures neuves, la plupart sont de la marque Audi. On pense que c'est criminel. Les gendarmes étaient là cette nuit et ce matin. Et il y avait beaucoup de pompiers. On m'a dit que certains venaient même du Port et de La Possession".

L'identification criminelle est sur les lieux ce samedi 29 septembre matin. Un périmètre de sécurité a été délimité pour que les agents puissent faire des relevés. Le parc compte plus de 300 véhicules, 70 d'entre eux sont entièrement calcinés.

70 voitures brûlées dans un parc automobile à Cambaie #LaReunion pic.twitter.com/vWb7OSMM3k