BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 29 septembre 2018 :

- Cilaos : la station thermale fête ses 30 ans

- L'été risque d'être "très chaud"

- Le nombre de services de proximité progresse plus vite que la population

- Une épicerie sociale itinérante pour les familles nécessiteuses

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé

Cilaos : la station thermale fête ses 30 ans

Lieu emblématique et historique de Cilaos, les thermes sont un enjeu économique crucial dans le village niché au coeur du Cirque. L'établissement reste déficitaire et n'a jamais réussi à trouver et fidéliser sa clientèle. Pourtant, la station thermale est la seule structure de ce type dans la zone Océan Indien. Aujourd'hui, le Conseil départemental et le maire de Cilaos font un pari sur l'avenir en ressortant des cartons, un projet abandonné au début des années 2000.

L'été risque d'être "très chaud"

Pour le chef prévisionniste de Météo France, Jacques Ecormier, il faut s'attendre à un été chaud, même très chaud, avec pas mal de pluies. Mais le Grand Raid devrait passer entre les gouttes. Décryptage de la météo des mois à venir.

Le nombre de services de proximité progresse plus vite que la population

La Réunion serait particulièrement bien dotée en service de proximité, note l'INSEE dans un communiqué. En effet, l'île offre 25 000 points d'accès aux services aux habitants, publics ou privés. Dans la plupart des communes, le nombre de points d'accès progresse plus vite que la population entre 2012 et 2017.

Une épicerie sociale itinérante pour les familles nécessiteuses

Soutien sur le plan alimentaire avec la possibilité pour les familles saint-pauloises nécessiteuses d'acheter des produits à 10% du prix réel, accompagnement sur le budget et les démarches administratives, création de lien social... l'épicerie sociale itinérante du CCAS de Saint-Paul vise plusieurs objectifs. L'ESI a été inaugurée ce jeudi 27septembre 2018.

Un temps mitigé

Matante Rosina a comme une impression de déjà-vu : les temps est exactement le même que celui de la veille. Du soleil et un ciel bleu en matinée et pif paf des nuages avec quelques gouttes de pluie. Les sommets élevés à 2.400-2.500 mètres restent sous un bel ensoleillement. Le vent souffle un peu et la mer est un peu agitée.