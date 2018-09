Publié il y a 12 minutes / Actualisé le Mercredi 26 Septembre à 18H40

A l'initiative du Groupement de dialogue interreligieux et en partenariat avec la Ville de Saint-Benoît, une journée de la fraternité sera organisée ce dimanche 30 septembre 2018. Rendez-vous est donné sur la place de la mairie à 12h30 pour un pique-nique, des rencontres et des échanges conviviaux et fraternels. Puis à 14h, rendez-vous au Cinéma Cristal pour trois temps forts : la projection du spot "vivre ensemble réunionnais", un plateau culturel et la lecture du manifeste "Appel à la Fraternité". L'entrée est libre et gratuite

