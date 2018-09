La Réunion serait particulièrement bien dotée en service de proximité, note l'INSEE dans un communiqué. En effet, l'île offre 25 000 points d'accès aux services aux habitants, publics ou privés. Dans la plupart des communes, le nombre de points d'accès progresse plus vite que la population entre 2012 et 2017.

En 2017, 25 000 points d’accès aux différents services sont répertoriés à La Réunion, soit une augmentation de 17 % par rapport à 2012. La présence d’équipements publics ou privés, de commerces et services à la population constitue un enjeu central pour les politiques d’aménagement du territoire. La croissance démographique, mais aussi le vieillissement de la population, favorisent l’émergence de besoins croissants ou nouveaux. La création de zones commerciales contribue aussi à la transformation de l’offre de services.

Saint-Pierre est la commune la mieux dotée de l’île (358 points d'accès pour 10 000 habitants).

Troisième commune la plus peuplée de l’île, c'est aussi un important pôle d’emploi. Elle bénéficie de structures médicales d’importance et de son statut de station balnéaire pour offrir une gamme diversifiée de services. Avec des atouts similaires, Saint-Paul est aussi bien dotée (330). À l’inverse, Sainte-Suzanne est la commune de l’île au taux d'implantation le plus bas (216 points d’accès pour 10 000 habitants). Elle pâtit de sa proximité avec Saint-André, qui est très bien dotée en services, et à un degré moindre du pôle d'emploi de Saint- Denis et Sainte-Marie. La commune de Sainte-Suzanne est ainsi très résidentielle : deux tiers de ses habitants en emploi n’y travaillent pas. Les communes rurales et résidentielles comme Sainte-Rose ou Saint-Philippe sont également moins bien dotées.





Des services de proximité dans toutes les communes

Toutes les communes de l’île sont de taille suffisante pour offrir à leurs habitants un panel varié de services de proximité. Au moins la moitié de ces services sont présents sur leur territoire, ce qui en fait des pôles de services de proximité. Elles offrent même quasiment tous ces services.

Les services de proximité sont surreprésentés à Saint-André et à Bras-Panon avec respectivement 268 et 256 points d’accès pour 10 000 habitants. Ces communes ont en effet bénéficié de la mise en place de la zone franche urbaine en 2006. Les communes à fort potentiel touristique comme Saint-Leu, Cilaos ou Salazie tirent aussi leur épingle du jeu.

Sainte-Suzanne, commune la moins bien pourvue

Les habitants de Sainte-Suzanne sont quant à eux les moins bien pourvus en points d’accès à des services de proximité dans leur commune de résidence (186). Dans la plupart des communes, le nombre de points d’accès aux services de proximité augmente plus vite que la population. C’est particulièrement le cas pour Les Trois-Bassins, l’Étang-Salé et Saint-Leu. En revanche, le nombre de points d'accès augmente au même rythme que la population à Saint-Benoît et il est moins dynamique que la population à La Plaine-des-Palmistes.

