Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 22 heures

Matante Rosina a comme une impression de déjà-vu : les temps est exactement le même que celui de la veille. Du soleil et un ciel bleu en matinée et pif paf des nuages avec quelques gouttes de pluie. Les sommets élevés à 2.400-2.500 mètres restent sous un bel ensoleillement. Le vent souffle un peu et la mer est un peu agitée.

