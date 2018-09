Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce samedi 29 septembre, l'association Imagine For Margo a remis un chèque plus de 26.400 euros au service d'oncologie pédiatrique du CHU. Ces fonds seront utilisés pour faire avancer la recherche sur le cancer de l'enfant et pour améliorer les conditions de vie des enfants malades à l'hôpital. L'association Imagine For Margo a été créée en 2011 par Patricia et Olivier Blanc après le décès de leur fille, Margo, suite à une tumeur cérébrale, un cancer incurable en métropole.

