Pour le chef prévisionniste de Météo France, Jacques Ecormier, il faut s'attendre à un été chaud, même très chaud, avec pas mal de pluies. Mais le Grand Raid devrait passer entre les gouttes. Décryptage de la météo des mois à venir.

Depuis le 15 août, il fait chaud à La Réunion, que ce soit la nuit ou en journée. Une chaleur oppressante qui ne fait donc que commencer… Dans les rues de Saint-Denis, on a déjà hâte d’être en hiver. "La chaleur est arrivée trop tôt cette année, on en peut déjà plus, s’exaspère Olivier. J’ai hâte d’être en hiver, quand il fera plus froid." Même chose pour Béatrice et Marie-France qui accuse l’Homme et le réchauffement climatique : "Le monde est à l’envers avec tout ce que les hommes font, la Terre est dérangée. Il fait chaud ! Chaud ! Trop de pollution, trop de voitures, je crains l’été qui arrive. Tout est déréglé."

"En effet, les températures maximales atteignent déjà les 30 degrés sur Le Port ou à La Saline", explique Jacques Ecormier. L'été avant l'heure ? Pas vraiment, pour notre expert météo : "Au petit matin et la nuit, il fait vraiment froid. Il y a encore des écarts de température importants selon les moments de la journée et de la nuit. Nous ne sommes pas encore dans l’été, ni même dans l’intersaison. La houle australe du 24 septembre était d’ailleurs là pour nous rappeler que l’hiver n’est pas terminé."



Alors pourquoi ces températures en hausse ? "Cela vient du fait qu’on a des vents qui viennent maintenant un peu plus du Nord, amenant des airs chauds des régions équatoriales", répond Jacques Ecormier.

Et à quoi s’attendre à l’intersaison alors ? Un peu de fraicheur, mais surtout de la pluie à partir de fin octobre. "En hiver, on a eu un déficit de pluviométrie de 20% environ, surtout en août. Et là, on va partir malheureusement sur une pluviométrie supérieure à la moyenne à partir de fin octobre. Entre le 22 et 29 octobre, le signal de pluie est plus important." Le bon côté, c’est qu’il y a donc des chances que le Grand Raid se fasse au sec. Et que les réserves des nappes phréatiques se reconstituent.

Un été très chaud

A quoi doit-on s'attendre pour l'été ? "On va avoir des températures supérieures à la moyenne jusqu’à fin décembre", estime Jacques Ecormier. Selon lui, la technologie ne permet pas encore d’estimer le pourcentage de hausse. "On peut voir la tendance, mais pas davantage. Ce qui est sûr, c’est qu’il fera chaud, au moins autant que l’été dernier. Et que nous aurons une activité pluvieuse importante à l’Ouest, surtout le matin." Préparez les parapluies et les ventialteurs...

