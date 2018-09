Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Le programme de pêche préventive se poursuit. Il y a trois semaines, un requin de la même espèce a été capturé, marqué et relâché dans la zone de Trois-Bassins. Le centre de ressources et d'appui sur le risque requin précise qu' "au moins 24 espèces différentes ont été observées dans les captures depuis le début du Programme Réunionnais de Pêche de Prévention, dont 3 espèces de carcharhnidés autres que les espèces ciblées. L' évolution de la diversité des espèces observées dans les captures constitue un indicateur de suivi des effets du programme sur les arrangements d'espèces qui fréquentent les eaux côtières, et plus particulièrement, comme observé depuis début août, celles de carcharhinidés autres que les requins tigre et bouledogue."

