BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche 30 septembre 2018 matin :

2ème tour de la législative partielle - Jean-Luc Poudroux et Pierrick Robert pour un fauteuil de député

Second tour de la législative partielle ce dimanche 30 septembre 2018 dans la 7ème circonscription. 111 889 électeurs sont appelés à choisir entre Jean-Luc Poudroux, candidat de l'Union de la Droite, et Pierrick Robert, candidat du LPA, celui qui succèdera à l'ancien député Thierry Robert et qui les représentera à l'Assemblée Nationale.

Un requin nommé... Satan

A La Réunion, nous avons des requins bouledogues, des requins tigres, des requins cuivres... En Australie, ils ont un requin Satan, oui oui, Satan comme le diable. Les plongeurs du Centre Calypso Star Charters de Port Lincoln ont eu le (dé)plaisir de le croiser, nageant pépère dans l'océan et dont la gueule ouverte ressemble étrangement au Diable.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Election, Aurélien Centon, Talya et son bébé décédé, Bourbon Bois, et la Nouvelle Route du Littoral

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du 24 au 28 septembre 2018 sur Imaz Press :

- Lundi 24 septembre - Premier tour de la législative partielle, Poudroux soigne son retour, Robert in extremis

- Mardi 25 septembre - Législative partielle dans la 7ème circonscription - le mystère Aurélien Centon

- Mercredi 26 septembre - Talya, brisée par le décès de son bébé au CHU SUD

- Jeudi 27 septembre - Bourbon Bois : et si tout avait été prémédité

- Vendredi 28 septembre - Les nuages s'amoncellent sur la NRL : Mais qu'est-ce qu'il a fait au bon dieu ?

Lancement de la plateforme VOD - Kwa films : Rendre visible des oeuvres de l'Océan Indien

C'est un Netflix péi. A l'initiative de trois jeunes femmes issues audiovisuel, KWA films est la première plateforme de vidéo à la demande (VOD) conçue à La Réunion. Lancée samedi 29 septembre, elle met à disposition du public la création audiovisuelle conçue dans la zone de l'Océan Indien.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps maussade

Et dire que Matante Rosina comptait aller pique niquer dans l'Est ! Ce sera pour la prochaine fois ! Averses et nuages dans la matinée pour les régions Nord et Est. Dans l'Ouest, le soleil brillera mais ça ne durera pas, le ciel se couvrira à la mi-journée, les plages seront épargnées par le mauvais temps. Le Volcan, lui sera dans la brume toute la journée.