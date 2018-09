Le 2e Régiment de parachutistes d'infanterie de Marine a célébré Saint-Michel, le saint patron des parachutistes, en présence du général Eric Vidaud, commandant supérieur des Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI).

Mardi, une compétition sportive a permis aux différentes compagnies de se mesurer les unes aux autres. Plusieurs séances de sauts en ordre de combat, agrémentées d’un challenge de regroupement sur la zone de saut Samwest de l’Etang-Salé ont été réalisées jeudi et vendredi, avec le soutien des deux avions CASA de l’armée de l’Air (Escadron de Transport 50 Réunion).

Fête de tradition et de cohésion, la Saint-Michel est également marquée par une messe en l’honneur des militaires parachutistes décédés en opération ou à l’entrainement pendant l’année, célébrée cette année par l’aumônier des FAZSOI à la caserne Dupuis. Enfin, une cérémonie présidée par le LCL(TA) Brunet, chef de corps du 2e RPIMa, a réuni l’ensemble du régiment sur la place d’armes, en présence d’une délégation de l’Amicale des anciens du 2e RPIMa, d’une délégation de l’Union nationale des parachutistes, d’autorités et d’invités civils et militaires.

Le 2e Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine, basé à Pierrefonds (Saint-Pierre), est le seul régiment parachutiste d’Outre-mer immédiatement projetable dans la zone sud de l'océan Indien et constitue la composante Terre des FAZSOI.