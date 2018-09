Voici le bilan de l'action menée ce week-end par les 16 motocyclistes de l'EDSR pour lutter contre l'insécurité routière. Ils ont ciblé les causes principales des accidents sur notre île en procédant à des contrôles de jour comme de nuit sur l'ensemble des axes principaux.

Tout d'abord ce matin de 05 heures à 08 heures 30, commune de Saint Louis, une opération a été menée par les motards de La Rivière avec leurs collègues de la brigade locale. 8 conduites sous emprise alcool délictuelles ont été constatées avec un taux le plus élevé à 1.02 mg par litre d'air expiré. Un jeune conducteur dépisté positif au cannabis, MDMA et cocaïne, cumulait un taux d'alcoolémie de 0.47 mgL Ils ont tous perdu leur permis de conduirte sur le Champ. Par ailleurs, deux automobilistes ont refusé de s'arrêter au contrôle dont l'un ayant mis clairement en danger un gendarme, sont tous les deux identifiés et devront répondre de leurs actes devant la justice.

Ce dimanche matin à 10 heures 55 sur la RN 2 commune de Saint Benoît un automobiliste est contrôlé en excès de vitesse 155 au lieu de 110 km/H. Après avoir donné une fausse identité aux motocyclistes, il prend la fuite. L'enquête rapide a permis d'identifier l'auteur, bien connu de la justice, qui sera interpellé dans les prochains jours. Son permis n'était plus valide

86 infractions dont 72 génératrices d'accident graves ont été constatées, 52 % d'entre-elles relevant des conduites addictives

- 26 conduites sous emprise de l'alcool dont 13 délictuelles

- 12 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants

- 5 conduites sans permis ou malgré mesure de suspension

- 3 défauts d'assurance

- 2 refus d'obtempérer

- 19 dépassements de la vitesse autorisée avec interception.

- 2 refus de priorité

- 6 usages de téléphone

- 1 défaut casque

- 6 non port de la ceinture

Au total 26 permis ont été retirés sur le champ ce week-end

Les gendarmes rappellent que la conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants est interdite. Les conducteurs encourent la perte de six points sur leur capital de 12, un retrait de leur permis de 6 mois, et une amende.