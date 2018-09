La campagne de prévention du cancer du sein sera officiellement lancée le lundi 1er octobre. Pour la troisième année consécutive, la ville participe à la mobilisation nationale de lutte contre le cancer du sein. En collaboration avec la Région, la Ligue contre le cancer, le GHER, Run dépistages, le CHU Réunion, le Rotary Club, l'association AFECT, le CASA, des associations bénédictines mais aussi les établissements scolaires de St Benoît, la commune a mis en place un programme riche destiné à sensibiliser tous les publics.

Durant tout le mois, différentes actions seront menées à travers cette participation dans le but de favoriser les échanges entre les publics de toutes générations et les professionnels de santé. Conférences/débats, des journées sport et prévention, rencontres intergénérationnelles, marche rose, chaîne humaine : le mois d'octobre à Saint-Benoit verra la vie en rose.

