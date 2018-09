Publié il y a 57 minutes / Actualisé le Vendredi 28 Septembre à 09H30

Le samedi 6 octobre, dès 8h30, les amateurs de mode à petits prix sont invités à venir piocher dans les stocks de Potentiel pour se fournir en vêtements et accessoires à petits prix. Cette association caritative reçoit en effet des dons de vêtements en bon état, soigneusement préparés, et aussi des fins de stocks de magasins. Entre produits neufs vendus avec une réduction de 80% sur le prix magasin et les produits d'occasion à prix plus que compétitifs, il est possible de se faire plaisir à tout petit prix. Tout en vivant de bons moments de convivialité.

Le samedi 6 octobre, dès 8h30, les amateurs de mode à petits prix sont invités à venir piocher dans les stocks de Potentiel pour se fournir en vêtements et accessoires à petits prix. Cette association caritative reçoit en effet des dons de vêtements en bon état, soigneusement préparés, et aussi des fins de stocks de magasins. Entre produits neufs vendus avec une réduction de 80% sur le prix magasin et les produits d'occasion à prix plus que compétitifs, il est possible de se faire plaisir à tout petit prix. Tout en vivant de bons moments de convivialité.