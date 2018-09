Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Et dire que Matante Rosina comptait aller pique niquer dans l'Est ! Ce sera pour la prochaine fois ! Averses et nuages dans la matinée pour les régions Nord et Est. Dans l'Ouest, le soleil brillera mais ça ne durera pas, le ciel se couvrira à la mi-journée, les plages seront épargnées par le mauvais temps. Le Volcan, lui sera dans la brume toute la journée.

Et dire que Matante Rosina comptait aller pique niquer dans l'Est ! Ce sera pour la prochaine fois ! Averses et nuages dans la matinée pour les régions Nord et Est. Dans l'Ouest, le soleil brillera mais ça ne durera pas, le ciel se couvrira à la mi-journée, les plages seront épargnées par le mauvais temps. Le Volcan, lui sera dans la brume toute la journée.