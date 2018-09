Le 17 octobre prochain, le Canada deviendra le premier pays du G7 à autoriser le cannabis à des fins récréatives. Un marché qui s'annonce lucratif pour les entreprises spécialisées qui commencent déjà à recruter... des oenologues de marijuana. Insolite mais bien réel, la société "A Higher Level Of Thought" basée à Toronto a ainsi diffusé une fiche de poste pour le recrutement d'un groupe "de grands connaisseurs qui ont vécu suffisamment longtemps avec le cannabis pour comprendre et expérimenter les nuances qui distinguent une souche d'une autre."

Une élite de fumeur, payée 50 dollars de l’heure (environ 43 euros) pour un maximum de 12 heures par mois, pour fumer du cannabis et émettre un avis sur celui-ci. C’est en clair la description du poste proposé par la société canadienne et rapporté par le site Mashable la semaine dernière.

Ces fumeurs professionnels devront faire le tour des plantations du pays, goûter aux productions locales et être actifs sur les réseaux sociaux. Grâce à eux, "A Higher Level Of Thought" pourra répertorier les "essences" et distribuer des échantillons à leurs clients.

Pour postuler, les candidats doivent obligatoirement résider au Canada et être âgé de plus de 19 ans. La société leur demande également de remplir un questionnaire détaillé pour tester leurs connaissances. Si vous rentrez dans ces cases, vous avez jusqu’au 17 octobre pour postuler...

