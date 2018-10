Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

L'Office de tourisme de l'Ouest (OTI ouest) lance la quatrième édition du festival de la rando, comprenant six randonnées à plusieurs niveaux de difficultés. Pour ouvrir le bal, une magnifique promenade est organisée les 6 et 7 octobre 2018 à Mafate. Les autres randonnées, prévues la semaine suivante, les 13 et 14 octobre, se dérouleront en forêt du Maïdo, à pied, à cheval ou en VTT. Et même avec un violoncelle pour la rando musicale animée par Christophe Boney. Six balades sont également prévues pour les marcheurs (que) du dimanche. Avec de jolies surprises comme un tamarin vieux de 400 ans ou la rencontre des Zazous de Fred Theys, minuscules habitants de la forêt dit-on...

