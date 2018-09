Le samedi 6 octobre 2018 aura lieu la première Journée sans alcool, à l'initiative de la Fédération Régionale d'Addictologie de la Réunion (FRAR) et de l'association Les Maillons de l'espoir. Au programme, une Marche blanche en reconnaissance de toutes les victimes de l'alcool. Une motion sera déposée à la préfecture pour demander des dispositions légales pouvant mettre un frein à la consommation excessive d'alcool.

A La Réunion, on enregistre 450 décès liés à l’alcool chaque année (sources Observatoire régional de la santé), soit 10% des décès locaux : " C’est énorme, c’est trois fois le niveau national !, analyse le Dr David Mété, président de la FRAR. Mais nous sommes quand même en baisse depuis quelques années. "

Néanmoins, malgré cette évolution favorable, La Réunion reste à la deuxième place du triste palmarès des régions où l’alcoolisme sévit, derrière les Hauts de France. " Nous avions été en quatrième position lors de la dernière enquête, il y a quelques années et nous sommes remontés à la seconde place ", regrette le Dr David Mété.

Addiction, écart réduit entre les hommes et les femmes

L’addiction à l’alcool est cause de pathologies graves qui aboutissent à une mortalité prématurée. Mais pas que…. " 80 % au moins des actes de violence surviennent sur fond d'alcoolisation. Nous avons ici trois fois plus de psychoses alcooliques qu’en Métropole. Et 30 à 50 % des accidents mortels sont liés à l'alcool ", souligne le président du FRAR.

Les plus impactés par la consommation importante d’alcool sont, sans surprise, les hommes. " Mais l’écart se réduit, souligne le médecin. Il n’y a pas si longtemps encore nous étions à 7 hommes alcooliques pour 1 femme, nous en sommes à 4 hommes pour 1 femme. "



Fiscalité, publicité, les leviers de l'addiction

Alors que faire ? Sensibiliser les élus et les institutions sur tout ce qui encourage la consommation excessive d’alcool à La Réunion. A commencer par la fiscalité allégée sur les spiritueux : " Pour encourager l’activité des producteurs d’alcool réunionnais, l’Etat les a exonérés de 80% de taxes, ce qui permet de proposer ici des produits à moins de 7 euros, alors qu’ils coûtent plus de 15 euros en Métropole. C’est une aberration en santé publique ! ", s’indigne le Docteur David Mété.

Ensuite, la publicité, qui devrait être plus restrictive : " La loi Evin qui interdisait la publicité sur l’alcool a été plusieurs fois amendée et aujourd’hui, l’alcool est un produit d’appel pour les grandes surfaces. Dans une région aussi durement touchée par l’alcool, c’est scandaleux d’autoriser une telle publicité autour de ces produits, surtout quand on sait que les jeunes sont particulièrement sensibles aux messages publicitaires ".

C’est dans ce sens que sera rédigée la motion déposée le 6 octobre à la Préfecture. Laquelle fera sans doute mention aussi d’un point qui met particulièrement le Dr David Mété en rogne : " Dans le nouveau Plan régional de santé OI, l'alcool et les addictions ne sont plus une priorité de santé. On dirait que l’Etat baisse les bras. Ce n'est pas acceptable car il n’y a pas de fatalité. Les choses peuvent changer à condition de décider d’appliquer des mesures simples : en rendant la consommation d’alcool plus coûteuse et en revenant à l’interdiction totale de la publicité sur l'alcool. "

Des pistes de solutions que le FRAR entend bien faire entendre le 6 octobre, lors de cette première journée sans alcool. Une journée gaie, le FRAR et Les Maillons de l'espoir ayant prévu des animations, des danses, de la musique.

