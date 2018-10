Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Cette année encore, la Ville de Saint-Benoît se mobilise contre le cancer su sein. Plusieurs actions de lutte et de sensibilisation de tous les publics seront menées en ce sens dans le cadre d'Octobre rose. La commune bénédictine travaille en collaboration avec la Ligue contre le cancer, et "avec le concours de nombreux partenaires (GHER, Run dépistages, CHU, Rotary Club, association AFECT, CASA, CCAS) indique la mairie. "Pour cette nouvelle édition d'Octobre rose, l'accent est mis sur les rencontres et échanges avec les professionnels de santé. Un seul but : informer dès le plus jeune âge dans l'espoir de faire reculer le cancer du sein" ajoute la commune dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo D.R)

