Le rideau est tombé ce vendredi 28 septembre 2018, sur la 11ème édition du Forum économique des Îles de l'Océan Indien qui s'est tenu pendant 3 jours à Antananarivo. Organisé par l'Union des Chambres de commerce et d'industrie de l'Océan Indien et la CCI Antananarivo, le Forum économique, dédié cette année à la coopération 0céan Indien - Afrique continentale, a réuni plus de 200 participants et facilité 250 rencontres B2B.

L’objectif de ce forum était de préparer les opérateurs économiques de l’Océan Indien à mieux saisir les opportunités avec les entreprises de l’Afrique continentale.

Une ambition qui fait face à de nombreux défis, discutés lors d’ateliers thématiques pour :

• Renforcer l’action sur l’amélioration de la connectivité maritime, numérique et aérienne régionale

• Mieux comprendre les opportunités d’affaires entre l’océan Indien et l’Afrique continentale et les spécificités des marchés africains

• Rendre visible l’offre régionale à l’export

• Initier une démarche commune et ciblée d’approche de nouveaux marchés

• Engager les responsables politiques dans les démarches de circulation de biens, de personnes et de l’information

Ces ateliers thématiques ont vu la participation active d’entreprises et de responsables d’autorités publiques, réaffirmant le rôle d’ombrelle du secteur de privé de l’UCCIOI. Jamais le dialogue entre la Commission de l’océan Indien et son bras armé pour la coopération économique n’a été aussi fort.

Dialoguer pour baliser le champ des possibles

Pour le Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien, Hamada Madi Boléro, " les problématiques soulevées par les opérateurs économiques démontrent combien le dialogue avec les pouvoirs publics est important afin de baliser le champ des possibles : quelles sont les ambitions économiques des Etats ? Comment se dessine notre avenir économique à l’heure où se constitue un grand marché du Cap au Caire et de Luanda à Port-Louis ? Le Forum économique est un rendez-vous pour fixer des caps et bâtir des synergies pour la croissance ; la COI y est attentive car l’avenir se construit avec le secteur privé ".

Les discussions menées ont été traduites en décisions par l’UCCIOI, particulièrement pour :

• Mettre en place un atelier permanent sur la stratégie partenariale Afrique-Océan Indien

• Dédier un chapitre de sa feuille de route stratégique, en cours d’élaboration, à l’approche de nouveaux marchés

• Articuler sa feuille de route avec le plan de développement stratégique de la Commission de l’océan Indien, sur les sujets pertinents.

Une plateforme de lien entre les entreprises OI

La plateforme OcéanIndien.biz, fruit du partenariat entre l’UCCIOI et l’Agence française de développement, a été présentée à l’occasion du Forum économique. Cet outil numérique dédié aux affaires et aux PME de l’océan Indien a pour objectif de soutenir les échanges inter-îles et internationaux, en écartant les contraintes liées aux déplacements des hommes.

Les fonctionnalités de cet outil faciliteront la recherche de partenaires d’affaires, d’opportunités et des compétences nécessaires au développement de son entreprise à l’échelle régionale et vers de nouveaux marchés. Pour Elise Raffray, Directrice d’un organisme de formation linguistique à Maurice, " OcéanIndien.Biz offre une réelle opportunité d’ouvrir [son] entreprise sur l’océan Indien, grâce à une meilleure visibilité des acteurs, des opportunités et aussi des usages de chacun des territoires de la région ".

2019 : Rendez-vous à La Réunion.

Le 11ème Forum économique s’est clôturé avec l’annonce d’une 12ème édition à La Réunion. Une édition dont les objectifs sont clairs, selon Pascal Plante, Président de l’UCCIOI : " Engager les autorités publiques pour lever les freins à l’intégration économique régionale et soutenir la conclusion de partenariats d’affaires par des rendez-vous B2B encore plus ciblés ".

Le thème du prochain Forum économique sera décidé par les membres de l’UCCIOI et annoncé dans les prochains mois.