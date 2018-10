Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Alors que la dengue est toujours là, l'été arrive à petit pas... et il sera chaud et humide. Deux facteurs qui n'aideront absolument pas à enrayer le virus. Le risque d'une deuxième vague épidémique est bien présent pour la Santé Publique France et l'ARS Océan qui utilisent les prévisions et les observations de Météo France. Une collaboration essentielle pour anticiper les mesures à mettre en place.

