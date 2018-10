Vous, je ne sais pas, mais moi, quand il faut gérer le ravitaillement pour ma p'tite famille, 6 personnes maxi, je sors ma p'tite automobile, les sacs XXL et la glacière. Et ça ne loupe pas, devant le caddy, j'ai perdu la p'tite pièce magique. Et oublié ma p'tite liste... Rien que là, j'ai déjà la migraine. Alors imaginez le ravitaillement du Grand Raid ? 6020 "galopins" qui courent - donc affamés - sans compter les gentils organisateurs (1800) qui eux aussi vont avoir la dalle, ça n'est plus une liste de courses qu'il faut, c'est l'encyclopédie Universalis ! Mais comment ils font, les Grands Raiders ? Histoire d'en tirer quelques leçons pour mon quotidien, je suis allée soumettre à la question Jean-Mary Payet, l'un des responsables logistique...

Le secret de l'équipe logistique côté frigo ? "L'anticipation !", me répond Jean-Mary Payet. C'est en mars que sont lancées les premières commandes. Je compte sur mes doigts : 7 mois avant ! " C’est qu’on est bénévoles, me rappelle Jean-Mary Payet, et il y a les vacances et toussa… donc on s’y prend tôt ". Je note… Pour ne pas me pourrir mes prochaines vacances… AN-TI-CI-PER. Et me faire livrer. " C'est sûr, on ne va pas faire les courses, m’explique mon interlocuteur. On se fait livrer par conteneurs, réfrigérés pour les périssables ". Les petits malins… Va falloir que j’aille faire un tour du côté des Drive et autres Open Night 974, moi…

Une trentaine de postes de ravitaillement à fournir

J-16 avant le Grand Raid, aux entrepôts, ça commence à s’agiter. " Les conteneurs d’épicerie vont arriver vers le 8 ou 9 octobre, les périssables, en conteneurs réfrigérés, deux jours avant le départ, le 16 ", précise Jean-Mary Payet.

Le mercredi 17, l’équipe met le point final aux Big Bags. Comprendre les stocks pour chaque poste de ravitaillement. Il y a en a une trentaine. Certains ne sont pas atteignables par route, Mafate évidemment ou le Piton des Neiges. " Ce sont les hélicos qui vont déposer ça. Il y a jusqu’à 40 rotations pour Mafate et 10 pour le Piton des Neiges ". Les autres postes de ravitaillement sont livrés par fourgon.

Et si en faisant les big bags, les logisticiens se rendent compte qu’il manque des " trucs ", comme moi quand je réalise que j’ai oublié l’essentiel ? " Ça arrive. A chaque fois même. Alors on va au supermarché ", précise Jean-Mary Payet. Pour 6 000 ? Combien de caddies ? " Jean-Mary Payet rigole : "C’est souvent juste un truc pour améliorer l'ordinaire sur un poste de ravitaillement et il y en a tous les 7 kilomètres, donc les 6 000 ne s’arrêtent pas tous au même endroit. "

20 000 bananes... purée !

Si seulement chez moi, c’était pareil… Fini le crêpage de chignon parce qu’il manque une banane ! Zou, au poste suivant… y a du chocolat, comme au Grand Raid. Banane, chocolat… Mais c’est pas régime tout ça ? " Ah non, me répond Jean-Mary Payet, qui est coureur de fond lui aussi. Le régime, c’est avant, pas pendant ! ".

Et, juste pour voir… les bananes, il en achète combien ? " 20 000 ! " Diantre, ça fait combien de kilos, ça ? Moi qui me plains que mes courses pèsent une tonne… Et pour le Grand Raid, alors ? Jean-Mary Payet compte sur ses doigts : " Une tonne cinq d’oranges, autant de pommes, trois tonnes de poulet, 50 000 litres d’eau, et puis du pain de mie et du jambon… 50 tonnes, au total", estime-t-il.

Heureusement qu'il ne faut pas des oeufs en plus, hein ? " Ben si , il y a un poste qui fait des crêpes, il faut 300 œufs, 60 kilos de farine et 100 litres de lait ", rigole Jean-Marie Payet. Naaan ? Des crêêêêpes... ? Et moi, avec mes 6 œufs, mon demi-kilo de farine et mon litre de lait, qui rend mon tablier à la quinzième crêpe à faire sauter le dimanche soir... Respect, les amis…

Et d'ailleurs, voilà une p'tite vidéo explicite, prise aux entrepôts du Centre pénitentiaire du Port qui prête obligeamment les lieux à l'équipe logistique au Grand Raid. Remarquez, c'est de circonstance : 50 tonnes à charrier, à distribuer, des sandwiches à faire et des crêpes à cuire pour des milliers de coureurs... ça ne tiendrait pas des travaux forcés parfois ?





ml/www.ipreunion.com