Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Vers 10h ce matin, un accident spectaculaire s'est produit : un 4X4 qui ciruculait en direction de l'Est a fait plusieurs tonneaux et a abouti sur le côté droit, en travers de la voie de droite et de la bande d'arrêt d'urgence. Le chauffeur a réussi à s'extraire par la portière. Heureusement, aucun autre véhicule n'a été impacté par cette perte de contrôle.

