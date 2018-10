Fondée en 1988, l'association réunionnaise de prévention des risques liés à la sexualité (ARPS) organise le 6 octobre 2018 à La Cité des Arts un concert et des conférences-débat pour marquer ces trois décennies de lutte contre le sida. Le Professeur Thierry Troussier, co-fondateur de l'ARPS en 1988, titulaire de la Chaire Unesco santé sexuelle et Droits humains, sera l'invité d'honneur de cet anniversaire. (Photo d'illustration)

Si l’action de l’ARPS n’est pas limitée uniquement au VIH, mais à tous les risques liés à la sexualité (maladies sexuellement transmissibles, discrimination et grossesses non désirées), le 6 octobre, l’accent sera mis particulièrement sur la lutte contre le sida qui a prévalu à la création de l’association il y a trois décennies.

Chaque année, 40 nouveaux cas de sida sont dépistés à La Réunion. Et cela malgré toutes les actions de sensibilisation et de prévention proposées dès le collège et dans les différentes associations d’insertion, ainsi que par les professionnels de santé.

L’ ARPS participe activement à cette mission d’information et de dépistage, depuis sa création. La directrice de la structure, Charlotte Laverdure, explique les missions actuelles de l’association et ses besoins de nouveaux bénévoles. Regardez

Samedi 6 octobre, lors de la journée anniversaire le professeur Thierry Troussier, entouré de plusieurs spécialistes, animera trois moments de débat autour de l’éducation sexuelle et de la santé sexuelle, de la sexualité en situation de handicap et enfin autour des enjeux et des défis à relever pour éradiquer totalement la transmission du VIH à La Réunion.,

A partir de 20h30, un concert solidaire (sur réservation, billets sur monticket.re à partir de 7 euros) réunira des artistes réunionnais : Relax, Eric Pounouss’, JF Gang et Christian Ducap, Kreolokoz, Rouler Killer, Zan Mari Bare, Christine Salem…

ml/www.ipreunion.com