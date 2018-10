Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Vingt-quatre heures top chrono... un seul petit jour... et en week-end. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin sera à La Réunion du vendredi 5 au soir jusqu'au samedi 6 octobre 2018. Les syndicats Solidaires Finances publique et la CGTR dénoncent une visite éclair "coup de comm'", loin des réalités rencontrées par les employés des Centres de finances et des contribuables réunionnais. Le député Jean Hugues Ratenon appelle quant à lui les élus à boycotter le dîner républicain prévu le vendredi soir à la Préfecture.

