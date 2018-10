Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Pour la première fois, la filière du Bâtiment et des Travaux publics ont leur salon. Le FRBT (Fédération Réunionnaise du Bâtiment et des Travaux publics) s'associe avec la Nordev pour organiser sur quatre jours entre le 11 et le 14 octobre une rencontre entre professionnels, partenaires, institutionnels et grand public. Une centaine d'exposants pour près de 180 stands seront réunis sur 3.500 m2. Objectifs : redonner de l'espoir à une filière quasi en berne et relancer le secteur.

