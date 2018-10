Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Dans la nuit du mardi 2 octobre au mercredi 3 octobre 2018 Emmanuel Macron a fini par accepter la démission de Gérard Collomb jusqu'à présent ministre de l'Intérieur. Son successeur n'a pas encore nommé et pour le moment c'est le Premier ministre Edouard Philippe qui assure l'intérim. Comme le veulent les usages de la République il y a eu passation de pouvoir entre les deux hommes ce mercredi. Et c'est dans une ambiance un peu surréaliste qu'a eu lieu la cérémonie. Edouard Philippe était largement en retard. Gérard Collomb l'a attendu tout seul pendant dix longues minutes sur le tapis rouge de la place Beauvau, siège du ministère de l'Intérieur. Pas d'impatience manifestée par l'ancien ministre mais une montre ostensiblement regardé à son poignet en a dit long sur son état d'esprit dans ces longs instants de solitude... Le Premier minsitrre a fini par arriver et la cérémonie a fini par avoir lieu... Pour l'élégance il faudra sans doute repasser... (Photo : capture d'écran BFMTV)

r

Dans la nuit du mardi 2 octobre au mercredi 3 octobre 2018 Emmanuel Macron a fini par accepter la démission de Gérard Collomb jusqu'à présent ministre de l'Intérieur. Son successeur n'a pas encore nommé et pour le moment c'est le Premier ministre Edouard Philippe qui assure l'intérim. Comme le veulent les usages de la République il y a eu passation de pouvoir entre les deux hommes ce mercredi. Et c'est dans une ambiance un peu surréaliste qu'a eu lieu la cérémonie. Edouard Philippe était largement en retard. Gérard Collomb l'a attendu tout seul pendant dix longues minutes sur le tapis rouge de la place Beauvau, siège du ministère de l'Intérieur. Pas d'impatience manifestée par l'ancien ministre mais une montre ostensiblement regardé à son poignet en a dit long sur son état d'esprit dans ces longs instants de solitude... Le Premier minsitrre a fini par arriver et la cérémonie a fini par avoir lieu... Pour l'élégance il faudra sans doute repasser... (Photo : capture d'écran BFMTV)

r