Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Ce dimanche 30 septembre, l'événement Course et Marche Alzheimer a attiré la foule. Malgré la pluie, petits et grands ont fait le déplacement sur le site de Bois Madame à Sainte-Marie pour converger vers le Coeur Vert Familial du parc de la Trinité. Près de 13 km ont ainsi été parcourus pour soutenir tous ceux qui font face à la maladie au quotidien, patients comme aidants, mais aussi pour contribuer à mettre fin au tabou entourant l'Alzheimer.

