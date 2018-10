Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Le 1er juillet dernier, lorsque des procès verbaux de contravention de grande voirie sont dressés par les agents de la direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (Deal) à l'encontre des six paillotes de l'Hermitage, le Préfet se dit "décidé à faire cesser les occupations illégales du domaine public et à rendre les espaces occupés à la jouissance des usagers de la plage en employant les moyens appropriés prévus par le droit". Amaury de Saint Quentin souligne "Ces procès verbaux seront notifiés aux contrevenants pour qu'ils puissent faire part de leurs observations et seront ensuite transmis au tribunal administratif" C'était il y a deux mois. Aujourd'hui, les paillotes poursuivent leur activité comme si de rien n'était. Pourtant, une épée de Damoclès est suspendue au dessus de leurs têtes. Le 11 octobre prochain, tout pourrait basculer (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

