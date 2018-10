BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 3 octobre 2018



Hermitage - Les paillotes de la colère : tout pourrait basculer le 11 octobre

Le 1er juillet dernier, lorsque des procès verbaux de contravention de grande voirie sont dressés par les agents de la direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (Deal) à l'encontre des six paillotes de l'Hermitage, le Préfet se dit "décidé à faire cesser les occupations illégales du domaine public et à rendre les espaces occupés à la jouissance des usagers de la plage en employant les moyens appropriés prévus par le droit". Amaury de Saint Quentin souligne "Ces procès verbaux seront notifiés aux contrevenants pour qu'ils puissent faire part de leurs observations et seront ensuite transmis au tribunal administratif" C'était il y a deux mois. Aujourd'hui, les paillotes poursuivent leur activité comme si de rien n'était. Pourtant, une épée de Damoclès est suspendue au dessus de leurs têtes. Le 11 octobre prochain, tout pourrait basculer

En danger, le BTP tient son premier salon

Pour la première fois, la filière du Bâtiment et des Travaux publics ont leur salon. Le FRBT (Fédération Réunionnaise du Bâtiment et des Travaux publics) s'associe avec la Nordev pour organiser sur quatre jours entre le 11 et le 14 octobre une rencontre entre professionnels, partenaires, institutionnels et grand public. Une centaine d'exposants pour près de 180 stands seront réunis sur 3.500 m2. Objectifs : redonner de l'espoir à une filière quasi en berne et relancer le secteur.

Les syndicats dénoncent la visite éclair du ministre : Gérald Darmanin "méprise les gens de son ministère et les contribuables réunionnais"

Vingt-quatre heures top chrono... un seul petit jour... et en week-end. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin sera à La Réunion du vendredi 5 au soir jusqu'au samedi 6 octobre 2018. Les syndicats Solidaires Finances publique et la CGTR dénoncent une visite éclair "coup de comm'", loin des réalités rencontrées par les employés des Centres de finances et des contribuables réunionnais. Le député Jean Hugues Ratenon appelle quant à lui les élus à boycotter le dîner républicain prévu le vendredi soir à la Préfecture.

Danse Péi sort des villes et des chemins battus

Cette 7ème édition décline les mots "patrimoine, territoire, voyage, culture, racines et innovations". Dans l'Ouest, vous pourrez apprécier les spectacles au Lazaret de la Grande Chaloupe et à Stella Matutina. Des lieux de culture, de patrimoine, de mémoire et d'innovations. Des sites incroyables qui ont titillé nos imaginaires et celui de nos artistes. Cette année Danse Péi est moins urbain, qu'importe, il est insulaire. Lever de rideau le week-end prochain, 6 et 7 octobre 2018, au Lazaret de La Grande Chaloupe, qui accueillera des enfants du péï et des compagnies locales qui revendiquent fièrement leurs origines et leur rendent hommage, mais aussi une partie de nos " envies d'ailleurs "... Mais Danse Péi, c'est aussi des master-class pour danseurs confirmés et des ateliers ouverts à tous.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait beau et chaud

Matante Rosina en est certaine, l'été arrive doucement mais sûrement. La preuve ce mercredi 3 octobre 2018 est placé sous le signe du soleil et de la chaleur. Il y aura une petite brise amicale pour rafraîchir Matante Rosina et après avoir été agitée par la houle, la mer devrait se calmer dans le courant de la journée. Dites nous si tout cela est vrai chez vous