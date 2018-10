Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 43 minutes

À 6h ce matin, les syndicalistes FO-Santé et CFTC-Santé ont barricadé le siège administratif du CHU situé à Saint-Paul. Un cadenas a été placé sur le portail du bâtiment, l'accès a l'établissement est complètement bloqué. Ce que veulent les syndicalistes : que l'application du décret sur les primes d'indexation sorti vendredi 28 septembre dernier soit reporté au mois de janvier. Entre temps, les syndicalistes mèneront une bataille juridique pour faire annuler définitivement ce décret qui selon eux, ne prend pas en compte la situation des contractuels et qui dans tous les cas, ne serait pas satisfaisant à cause du caractère dégressif de ces primes compensatoires. Reçus par les deux directeurs généraux de l'établissement, les syndicalistes affirment que leurs inquiétudes ont été entendues notamment par Lionel calenge, le directeur du CHU. Toutefois, les syndicats maintiennent la pression, ils ont demandé l'arbitrage de l'ARS pour qu'un écrit repoussant l'application du décret sorte dans la journée. Ce n'est qu'à partir de ce moment là que les syndicalistes lèveront le camp.

À 6h ce matin, les syndicalistes FO-Santé et CFTC-Santé ont barricadé le siège administratif du CHU situé à Saint-Paul. Un cadenas a été placé sur le portail du bâtiment, l'accès a l'établissement est complètement bloqué. Ce que veulent les syndicalistes : que l'application du décret sur les primes d'indexation sorti vendredi 28 septembre dernier soit reporté au mois de janvier. Entre temps, les syndicalistes mèneront une bataille juridique pour faire annuler définitivement ce décret qui selon eux, ne prend pas en compte la situation des contractuels et qui dans tous les cas, ne serait pas satisfaisant à cause du caractère dégressif de ces primes compensatoires. Reçus par les deux directeurs généraux de l'établissement, les syndicalistes affirment que leurs inquiétudes ont été entendues notamment par Lionel calenge, le directeur du CHU. Toutefois, les syndicats maintiennent la pression, ils ont demandé l'arbitrage de l'ARS pour qu'un écrit repoussant l'application du décret sorte dans la journée. Ce n'est qu'à partir de ce moment là que les syndicalistes lèveront le camp.